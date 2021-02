Tunisie : Arrestations arbitraires d’activistes LGBTI et violences policières

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un drapeau arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBTI, brandi lors d’une manifestation sur l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, en Tunisie, le 6 février 2021. © 2021 Karim Saadi (Beyrouth) – À plusieurs reprises, les forces de sécurité tunisiennes ont pris pour cible des manifestants, notamment des activistes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes (LGBTI), a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Parmi ces actions ciblées figuraient des arrestations arbitraires, des agressions physiques, des menaces de viol et de meurtre, ainsi que le refus du droit…



Lire l'article complet