Bélarus. La scène culturelle est en péril, dans le contexte du durcissement de la répression

La vibrante scène culturelle du Bélarus est étouffée par la répression brutale de la dissidence, les autorités arrêtant de manière arbitraire et torturant des artistes, des musicien·ne·s, des écrivain·e·s et des acteurs·trices, et s’acharnant sur d’autres pour qu’ils quittent leur emploi, a déclaré Amnesty International le 22 février 2021.



