Félix, 10 ans : « Pourquoi ne mange-t-on pas les morts ? »

par Julien Duguet, Professeur de Management, INSEEC U.

Anne-Marie Duguet, Médecin légiste, et chercheur en bioéthique, Inserm

Tout le monde connaît les ogres dans les contes de fées, comme dans le « Chat Botté » ou « Le Petit Poucet » : ce sont des géants très forts, qui adorent la chair fraîche et dévorent les enfants.



Ces monstres de légende n’existent pas bien entendu, mais il y a dans l’histoire et dans les mythes de nombreuses représentations liées au fait de manger de la chair humaine : on appelle cela le cannibalisme.



Le cannibalisme, cela veut dire manger les individus de la même espèce. Dans la nature, c’est en réalité assez rare : il existe environ 5 700 espèces de mammifères sur Terre,…



