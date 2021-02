Haïti : L’indépendance de la justice est menacée

par Human Rights Watch

Click to expand Image Ces policiers haïtiens lourdement armés s’apprêtaient à transférer le juge de la Cour de Cassation Yvickel Dabrésil, ainsi que d'autres personnes arrêtées le 7 février 2021, à la prison de Croix-des-Bouquets à Haïti, le 9 février 2021. © 2021 AP Photo/ Dieu Nalio Chery. (New York, le 22 février 2021) – Les États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies devraient exhorter le gouvernement d’Haïti à respecter l’indépendance de la justice et la régularité des procédures, et à annuler les modifications qu’il a récemment apportées de manière arbitraire à la composition…



