Images de science : Les cellules musculaires vues sous un microscope à fluorescence

par Antoine Florin, Doctorant en sciences biomédicales au musculoSKeletal Innovative research Lab (mSKIL, Pr. Henrotin), Université de Liège

Henrotin Yves, Professeur , Université de Liège

En marquant des protéines avec des molécules fluorescentes, on peut voir où se situent les noyaux des cellules et autres composantes, et ainsi mieux comprendre des processus cellulaires.



Lire l'article complet