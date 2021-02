Quel cadre juridique pour les conflits spatiaux de demain ?

Pourquoi s’interroger sur la pertinence de l’application du droit de la guerre dans l’espace ? Pourquoi envisager d’appliquer un droit qui a été écrit pour protéger, sur Terre, des civils lors d’un conflit armé, à un espace pour l’instant non peuplé et apparemment pacifique ?Voilà des questions auxquelles nous sommes souvent confrontés en tant que chercheurs en droit. Devrions-nous pour autant nous résigner et attendre qu’il soit trop tard pour soupirer « ah si nous avions su, nous aurions…