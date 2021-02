Vers un encadrement généralisé des filtres de beauté sur les réseaux sociaux ?

par Laurie Balbo, Professeure Associée en Marketing _ Directrice du Programme MSc in Marketing Management, Grenoble École de Management (GEM)

Aurély Lao, Maître de Conférences Marketing - IAE Lille / Université de Lille - Directrice LP DistriSup Lille et Co-Responsable nationale Communication réseau DistriSup

Sandra Camus, Professeure en sciences de gestion - Directrice du laboratoire de recherche d'économie et management GRANEM, Université d'Angers

Partagez cet article