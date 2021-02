Khaled Drareni, le symbole de la liberté de la presse en Algérie, enfin libre!

par raniac

ActualitésReporters sans frontières (RSF) exprime son immense joie et son soulagement après la libération de son correspondant Khaled Drareni et remercie tous ceux et toutes celles qui se sont mobilisés pour lui et en particulier son comité de soutien.Le journaliste Khaled Drareni est sorti libre, ce vendredi 19 février, de la prison de Koléa, à l’ouest d’Alger, après 11 mois de détention.



Lire l'article complet