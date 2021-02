Les autorités de Gaza imposent des restrictions de voyage aux femmes non mariées

par Human Rights Watch

Click to expand Image Ces jeunes femmes manifestaient dans la ville de Gaza, le 16 février 2021, contre la décision du Conseil judiciaire suprême de Gaza d’interdire aux femmes non mariées de voyager sans l’autorisation d’un « tuteur masculin ». © 2021 AP Photo/Adel Hana C’est un terrible pas en arrière : le 14 février, le Conseil judiciaire suprême de Gaza, un organe dirigé par les autorités du Hamas, a publié une ordonnance autorisant les tuteurs masculins à restreindre les déplacements des femmes non mariées. Les autorités israéliennes limitent déjà la liberté de circulation des deux…



