Inde : le consortium The Times Group réclame une somme astronomique au site Newslaundry pour deux vidéos satiriques

par DBastard

ActualitésEn amont de la prochaine audience prévue dans le cadre d’une plainte en diffamation du mastodonte des médias The Times Group contre le portail d’information indépendant Newslaundry, Reporters sans frontières (RSF) appelle la justice indienne a déclarer irrecevable cette absurde action en justice.Un milliard de roupies, soit 11,4 millions d’euros, pour deux innocents commentaires satiriques… C’est la somme astronomique qu’exige le consortium Bennett, Coleman and Company Limited (BCCL), plus



Lire l'article complet