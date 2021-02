Iran. Un détenu suicidaire a reçu 60 coups de fouet et risque d’être amputé

Le fait que les autorités iraniennes aient infligé 60 coups de fouet à Hadi Rostami, détenu à la prison d’Ourmia (province de l’Azerbaïdjan occidental), 14 février 2021, nous rappelle malheureusement que le système judiciaire iranien est cruel et profondément défaillant, a déclaré Amnesty International, en exhortant les pouvoirs publics à annuler immédiatement la déclaration de culpabilité et la peine d’amputation prononcées à l’encontre de cet homme et à lui prodiguer les soins médicaux dont il a urgemment besoin.



