RSF dénonce “la volonté d’annihiler tout journalisme indépendant” au Belarus après la condamnation de deux journalistes à deux ans de prison

par stagiaire-europe

ActualitésAccusées d’avoir organisé un rassemblement qu’elles avaient simplement filmé, Daria Tchoultsova et Katsiarina Andreyeva ont écopé de deux ans de prison ferme. Reporters sans frontières (RSF) dénonce un simulacre de procès et un inquiétant durcissement de la répression. En six mois de contestation et de répression, une centaine de peines de prison administratives, d’un mois au plus, avaient déjà été prononcées contre des professionnels des médias.



