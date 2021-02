Nouvel enlèvement d'écoliers au Nigeria

par Human Rights Watch

Click to expand Image Ces écoliers nigérians avaient été enlevés par un groupe armé avant d’être libérés six jours plus tard, dans des conditions peu claires. Le 18 décembre 2020, à Katsina, ils écoutaient un discours du président nigérian Muhammadu Buhari qui avait souhaité les rencontrer. © 2020 AP Photo/Sunday Alamba Des hommes armés dans l’État de Niger, dans le nord-ouest du Nigeria, ont attaqué une école publique hier, enlevant des centaines d’étudiants et d’enseignants et tuant un élève. Le Niger est l’un États du Nigeria qui sont confrontés à des problèmes de sécurité, face à…



Lire l'article complet