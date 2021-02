Russie : de nouveaux amendements kafkaïens à la loi des “agents de l’étranger” visent à intimider les journalistes

par stagiaire-europe

ActualitésLes députés russes ont élargi l’application de la loi dite des “agents de l’étranger” et alourdi les amendes. Reporters sans frontières (RSF) dénonce des amendements insensés et incompréhensibles visant à intimider les journalistes et les inciter à l’autocensure. En Russie, la Douma - la Chambre basse du parlement - a adopté, le 16 février, de nouveaux amendements obscurs à la loi sur les



