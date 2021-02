Libye. Dix ans après le soulèvement, des membres de milices violentes échappent toujours à la justice et sont même récompensés

Dix ans après le renversement de Mouammar Kadhafi, la justice n’a toujours pas été rendue aux victimes de crimes de guerre et de graves atteintes aux droits humains, notamment d’homicides illégaux, de disparitions forcées, d’actes de torture, de déplacements forcés et d’enlèvements, commis par des milices ou des groupes armés, a déclaré Amnesty International le 17 février 2021. Les autorités libyennes ont promu et légitimé des chefs de milices responsables d’actes de violence odieux, au lieu d’assurer l’obligation de rendre des comptes et l’octroi de réparations pour les atteintes commises tant…



