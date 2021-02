Avons-nous vraiment besoin de faire 10 000 pas par jour ?

10 000 pas par jour. Ce chiffre est souvent cité comme objectif à atteindre pour maintenir la forme et être en bonne santé. Cette cible quotidienne peut cependant être difficile à atteindre et engendrer des frustrations quand le travail et les autres engagements nous accaparent. Mais d’où vient ce chiffre soi-disant magique et recommandé partout ?L’objectif de 10 000 pas par jour remonte au lancement d’un podomètre créé par l’entreprise japonaise Yamasa Clock, en 1965. L’appareil en question s’appelait « Manpo-kei » ,…