Sahel : Mettre fin aux abus commis lors des opérations de lutte contre le terrorisme

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un soldat monte la garde devant le siège de la force antiterroriste du G5-Sahel au Mali, le 30 mai 2018. © 2018 Photo AP / Baba Ahmed (Bamako) – Les chefs d’État réunis pour un sommet au Tchad devraient s’engager à protéger les droits des civils et des détenus et à enquêter sur les abus présumés commis lors d’opérations de lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Le sommet qui se tiendra les 15 et 16 février à N’Djamena, la capitale tchadienne, est censée évaluer les progrès réalisés par la coalition internationale…



