RSF dénonce les perquisitions abusives des autorités indiennes contre le média Newsclick

par asie2

ActualitésLe site d'information indien Newsclick, récemment remarqué pour sa couverture des manifestations paysannes à New Delhi, a été la cible de perquisitions liées à des accusations de blanchiment d’argent. Reporters sans frontières (RSF) dénonce une manœuvre politique visant à intimider Newsclick et l’ensemble des médias indépendants et demande l’abandon des charges portées contre le site.Perquisitions en série, saisie de matériel, interdiction de sortie...



