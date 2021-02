Royaume-Uni : nouvel épisode de menaces contre des journalistes en Irlande du Nord, où la question de la sécurité de la profession reste entière

par paulinea

ActualitésAlors qu’une équipe de la BBC a été la cible de menaces de mort, les conditions de sécurité pour les journalistes continuent à se dégrader en Irlande du Nord, en particulier pour ceux enquêtant sur les groupes paramilitaires et le crime organisé, qui figurent parmi les plus à risque au Royaume-Uni. Reporters sans frontières (RSF) appelle à nouveau le gouvernement britannique à prendre des mesures pour remédier à la situation et assurer la sécurité des journalistes sur tout le territoire.La menace qu’a reçue, début février, un membre de l’équipe de films documentaires Panorama de la BBC,…



