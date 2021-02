À Saint Georges de l’Oyapock en Guyane, la situation frontalière exacerbe les conséquences des mesures anti-Covid

par Sébastien Fleuret, Directeur de recherche au CNRS, géographe de la santé, Université d'Angers

Capucine Dao, Doctorante en géographie de la santé, Université d'Angers

Peu avant d’écrire cet article, nous croisons Martin (prénom modifié) qui sort de sa voiture dans laquelle il arpente chaque jour les quartiers de Saint-Georges de l’Oyapock. Il habite avec sa copine, brésilienne, sur la rive brésilienne qui fait face à Saint-Georges. D’ordinaire il traverse chaque jour avec son kayak matin et soir. Désormais, il vit une partie du temps dans un logement à l’extérieur de la ville où il a installé son hamac à défaut de lit. Il limite ses traversées aux week-ends et les fait le plus souvent de nuit.



Saint-Georges est située à l’est de la Guyane, sur les…



Lire l'article complet