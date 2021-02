Colombie : Les défenseurs des droits humains peu protégés et en danger

par Human Rights Watch

(Washington) – Malgré la fréquence des meurtres de défenseurs des droits humains par des groupes armés en Colombie, le gouvernement n’a toujours pas mis en œuvre les mesures requises pour empêcher de tels assassinats, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch a l’occasion de la publication d’un nouveau rapport à ce sujet. 10 février 2021 Left Undefended Killings of Rights Defenders in Colombia’s Remote Communities Download the full report in English Le rapport de 127 pages, intitulé « Left Undefended: Killings of Rights Defenders in Colombia’s Remote Communities » (« Laissés…



Lire l'article complet