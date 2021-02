Les infirmières sont épuisées : il faut en finir avec le temps supplémentaire obligatoire

par My An Nguyen, Candidate à la maîtrise en bioéthique, École de santé publique, Université de Montréal

Bryn Williams-Jones, Professor and Director of the Programmes de bioéthique, École de santé publique de l’Université de Montréal, Université de Montréal

Sihem Neila Abtroun, Étudiante au doctorat en bioéthique, École de santé publique de l'Université de Montréal, Université de Montréal

Partagez cet article