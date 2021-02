Ethiopie : une journaliste agressée et menacée à son domicile

par assistante Afrique

ActualitésAprès qu’une journaliste éthiopienne a été violemment agressée à son domicile, Reporters sans frontières (RSF) dénonce les pressions et menaces qu’elle subit et demande aux autorités de les prendre très au sérieux en mettant tout en oeuvre pour identifier leurs auteurs.“La prochaine fois, on frappera plus fort !” Cette phrase, la journaliste indépendante éthiopienne Lucy Kassa l’a entendue à plusieurs reprises dans la bouche de ses assaillants, lundi 8 fév



