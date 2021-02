Hongrie : la première radio indépendante interdite d’antenne

par paulinea

ActualitésLa justice hongroise a validé la décision du Conseil des médias de suspendre la licence de diffusion de la radio indépendante Klubrádió. Reporters sans frontières (RSF) dénonce une lourde atteinte au pluralisme des médias et appelle la Commission européenne à ne plus différer l’enquête sur l'indépendance de cette instance et sur les aides d’Etat au profit des médias pro-gouvernementaux.Dans quelques jours, il ne sera plus possible d’écouter à l'antenne la première radio hongroise indépendante.



