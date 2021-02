Consommation d’alcool : quelles tendances après un an de crise ?

par Sébastien Dathané, Consultant, maître de conférence associé et intervenant auprès de la School of Wine & Spirits Business, Burgundy School of Business

Jérôme Gallo, Directeur de la School of Wine & Spirits Business - Economie générale (conjoncture, macroéconomie),Economie des vins et spiritueux, Burgundy School of Business

