États-Unis : RSF rejoint une coalition pour la liberté de la presse demandant au département de la Justice d’abandonner les charges contre Assange

par paulinea

ActualitésReporters sans frontières (RSF) a rejoint une coalition de plus d’une vingtaine d’organisations pour la liberté de la presse, les libertés civiles et les droits humains internationaux afin d’exhorter le département de la Justice de l’administration Biden à renoncer à l’appel de la décision relative à l’extradition de Julian Assange et à abandonner toutes les charges qui pèsent sur le fondateur de Wikileaks. Le texte intégral de la lettre est disponible ci-dessous. U.S. Department of Justice 950 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20530-0001



