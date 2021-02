République centrafricaine : Premier procès de dirigeants anti-balaka à la CPI

par Human Rights Watch

Click to expand Image Alfred Yekatom (à gauche) et Patrice-Edouard Ngaïssona (à droite), photographiés les 23 novembre 2018 et 25 janvier 2019, respectivement, lors de leur comparution devant la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye, aux Pays-Bas. © Piroschka van de Wouw/ Koen Van Well/Pool via AP Mise à jour: Le 8 février 2021, la Cour pénale internationale a annoncé qu'elle avait reporté le début du procès au 16 février. Human Rights Watch enverra une mise à jour le 15 février pour confirmer cette date. (La Haye) – Le procès de deux ex-dirigeants « anti-balaka » qui s’ouvrira le…



Lire l'article complet