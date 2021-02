UA : Tshisekedi devrait établir un programme d’action basé sur les droits

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le president congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prononce un discours suite à son élection en tant que nouveau président de l'Union africaine pour l'année 2021, lors de la 34ème session ordinaire de la Conférence de l'UA qui s’est tenue les 6 et 7 février 2021. © 2021 Commission de l'Union africaine (Johannesburg) – Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, devrait saisir l’occasion de son accession à la tête de l’Union africaine (UA) pour donner la priorité aux droits humains et l’obligation de rendre des comptes devant…



Lire l'article complet