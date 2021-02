S’étirer ou pas avant de faire de l’exercice : ce que disent les nouvelles recherches sur les échauffements

par David George Behm, University Research Professor: School of Human Kinetics and Recreation, Memorial University of Newfoundland

Anthony Blazevich, Professor of Biomechanics, Edith Cowan University

Anthony David Kay, Professor of Biomechanics, University of Northampton

Gabriel S. Trajano, Senior lecturer, Queensland University of Technology

Partagez cet article