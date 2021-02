Chine : un an après le début de l'épidémie de Covid-19, sept journalistes toujours en détention pour avoir couvert la crise sanitaire

par hytang

ActualitésArrêtés alors qu’ils tentaient d’informer de la réalité d’une épidémie naissante dans la région de Wuhan il y a un an, sept journalistes et commentateurs chinois sont toujours emprisonnés. Reporters sans frontières (RSF) appelle à leur libération et à une intensification de la pression internationale sur le régime de Pékin. Depuis l’apparition de l’épidémie de Covid-19 en Chine il y a un an, le régime chinois redouble d’efforts pour



