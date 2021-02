Les objets connectés modifient-ils nos rapports à la santé ?

par Isabelle Gobatto, Maître de conférences en anthropologie, Université de Bordeaux

Jason KOMAN, Doctorant en anthropologie sociale et culturelle, Université de Bordeaux

Les objets connectés sont omniprésents dans nos vies et s’imposent dans nos manières d’être et nos interactions sociales. Quel rôle peuvent-ils jouer dans nos rapports au bien-être et à la santé ?



Lire l'article complet