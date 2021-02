Une merveilleuse histoire du zéro

par Waleed Mouhali, Enseignant-chercheur en Physique, ECE Paris

Le souvenir douloureux des tables de multiplication ; l’invention des chiffres arabes ; l’invention du « 0 »… que de souvenirs d’école ancrés dans une mémoire d’adulte ! L’utilisation des chiffres est tellement ordinaire qu’on a parfois tendance à penser qu’elle serait innée comme marcher et parler. Pourtant, l’invention des nombres et du calcul est une formidable histoire du développement de l’abstraction chez l’humain. Une histoire et une géographie très dynamique. Un récit ni linéaire, ni chronologique. Ce sont les besoins bien réels liés à l’organisation du quotidien, par des moyens purement…



