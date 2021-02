En Russie, un tribunal condamne Navalny à une peine de prison

par Human Rights Watch

Click to expand Image L’opposant russe Alexeï Navalny photographié au Tribunal municipal de Moscou le 2 février 2021, lors de son procès à l’issue duquel il a été condamné à 3 ans et demi de prison (soit une peine effective de deux ans et huit mois). © 2021 Tribunal municipal de Moscou via AP Un tribunal de Moscou a statué que le dirigeant de l'opposition russe Alexey Navalny avait violé les conditions de sa remise en liberté dans une précédente affaire, et l’a condamné à une peine de trois ans et demi de prison. La juge a ajouté que puisque Navalny avait déjà passé plusieurs mois en…



