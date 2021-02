Les États-Unis font machine arrière dans la lutte contre la corruption en RD Congo

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le milliardaire israélien Dan Gertler effectue une visite au complexe minier de cuivre et de cobalt de Katanga Mining Ltd. à Kolwezi, en RD Congo, le 1er août 2012. © 2012 Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images Une coalition d’organisations non gouvernementales de la République démocratique du Congo et internationales, dont Human Rights Watch, a exhorté, dans une lettre rendue publique aujourd’hui, la Secrétaire du Trésor américain, Janet Yellen, et le Secrétaire d’État, Antony Blinken à annuler une décision prise par l’administration de Donald Trump dans les derniers…



