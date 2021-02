Cameroun : Neuf civils tués dans une attaque perpétrée par l’armée

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une capture d’écran d’une vidéo filmée le 19 janvier 2021 et montrant le village déserté de Mautu, dans la région du Sud-Ouest du Cameroun, 9 jours après que des soldats y ont mené une opération tuant 9 civils. Après l’attaque, les villageois ont fui vers la brousse et les villages environnants, craignant un regain de violence. © 2021 Privé (Nairobi) – Des soldats de l’armée camerounaise ont tué au moins neuf civils dans la région anglophone du Sud-Ouest le 10 janvier 2021, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Parmi les victimes figuraient une femme et un enfant,…



