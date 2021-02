Amnesty International demande des mesures fortes afin d’assainir l’industrie de la batterie

Garantir des chaînes d’approvisionnement propres et vertes dans l’industrie de la batterie devra devenir une priorité pour les entreprises et les gouvernements lors de la reprise post-pandémique, a déclaré Amnesty International jeudi 4 février. L’organisation a publié une série de principes afin que la production de batteries au lithium - qui alimentent les véhicules électriques et de nombreux appareils électroniques, et qui sont essentielles à la lutte contre le changement climatique - ne soit pas liée à des violations des droits humains ou à des atteintes à l’environnement.



