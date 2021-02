Russie. Alexeï Navalny est condamné à une peine de prison, tandis que les arrestations massives de ses partisans se traduisent par des conditions de détention cruelles et inhumaines

Un tribunal de Moscou a condamné l’opposant et détracteur du Kremlin Alexeï Navalny à deux ans et huit mois de prison, sur fond de répression brutale des manifestations pacifiques qui s’est traduite par l’arrestation d’au moins 5 021 personnes pour la seule journée du 31 janvier. Le tribunal du district de Simonovski a fait droit à la requête du Service pénitentiaire fédéral et a remplacé la peine avec sursis d’Alexeï Navalny par une peine de prison. Il sera détenu dans une colonie pénitentiaire.



