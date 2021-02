ONU : Le Rwanda pointé du doigt pour son bilan en matière de droits humains

par Human Rights Watch

Click to expand Image Les délégués à l'ouverture de la 41ème session du Conseil des droits de l'homme, au siège des Nations Unies à Genève (Suisse), le 24 juin 2019. © 2019 Magali Girardin/Keystone via AP (Genève) – Les pays membres des Nations Unies ont émis de vives critiques et de nombreuses recommandations concernant le bilan des droits humains au Rwanda lors de l’Examen périodique universel (EPU) du pays, qui s’est tenu au Conseil des droits de l’homme à Genève le 25 janvier 2021. Pendant l’examen, des pays de toutes régions confondues ont appelé le Rwanda à mettre fin à la torture…



