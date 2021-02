Russie : Nouvelle vague d’arrestations de manifestants

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un policier procède à l’arrestation d’un manifestant tombé dans la neige à Saint-Pétersbourg, en Russie, le dimanche 31 janvier 2021, lors de l’une des nombreuses manifestations tenues à travers le pays en guise de soutien à l’opposant emprisonné Alexeï Navalny. © AP Photo/Valentin Egorshin (Moscou, le 1er février 2021) – Lors du deuxième week-end consécutif de manifestations en Russie, la police a dispersé de force et parfois brutalement des rassemblements pacifiques, détenant plus de 5 000 personnes à travers le pays. Ce chiffre record était encore plus élevé que…



Lire l'article complet