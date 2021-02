Myanmar : Coup d'État contre la fragile démocratie

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des soldats bloquaient l’accès à une route menant au siège du parlement du Myanmar à Naypyidaw le 1er février 2021, journée durant laquelle l’armée a perpétré un coup d'État. © 2021 Reuters (New York, le 1er février 2021) - Les gouvernements du monde entier devraient exiger que l'armée du Myanmar respecte les résultats des récentes élections nationales et abandonne le pouvoir, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Les autorités militaires détiennent au secret des dizaines d'activistes et de responsables de la Ligue nationale pour la démocratie (LND), ce qui suscite…



