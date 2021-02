Sri Lanka : Entraves à la quête de justice

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa, photographié le 13 novembre 2019 à Homagama, dans la banlieue de Colombo, trois jours avant l’élection qu’il a remportée. © 2019 AP Photo/Eranga Jayawardena (Genève) – Le gouvernement du Sri Lanka mène une campagne agressive visant à contrecarrer les efforts déployés pour établir les responsabilités dans les graves abus commis par le passé dans ce pays, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport rendu public aujourd’hui. 1 février 2021 Open Wounds and Mounting Dangers Blocking Accountability for Grave Abuses…



Lire l'article complet