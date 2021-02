Soudan du Sud. La surveillance abusive généralisée exercée par le Service national de la sûreté crée un climat de peur

Le Service national de la sûreté (NSS) du Soudan du Sud recourt à une surveillance abusive pour terroriser les journalistes, les militant.es et les personnes qui critiquent les autorités, créant un climat de peur intense et d’autocensure, a déclaré Amnesty International dans un nouveau rapport. Intitulé “These Walls Have Ears” – The Chilling Effect of Surveillance in South Sudan”, ce document présente de nouveaux éléments de preuve au sujet des moyens de surveillance employés par les autorités sud-soudanaises, et met en évidence le rôle joué par les entreprises de télécommunication et de surveillance…



