Russie. Usage excessif de la force et arrestation de manifestant·e·s pacifiques

Tous les manifestant·e·s pacifiques arrêtés le 31 janvier 2021 à Moscou et dans d’autres villes en Russie doivent être libérés immédiatement et sans condition, et tous les cas d’usage illégal de la force par la police doivent faire l’objet d’investigations rapides et efficaces, a déclaré Amnesty International. Ces arrestations et les dispersions par la violence s’inscrivent dans le cadre de la répression menée par les autorités russes contre des manifestant·e·s largement pacifiques réclamant la libération d’Alexeï Navalny.



