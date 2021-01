Gaspillage et (in)sécurité alimentaires : les leçons à tirer de la crise sanitaire

par Marie Mourad, Docteure en sociologie, Sciences Po

La pandémie a révélé la fragilité de nos systèmes alimentaires et l’urgence de les penser plus courts, plus durables et mieux régulés, tout en revalorisant le travail de ceux qui nous nourrissent.



