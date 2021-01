États-Unis : Biden agit pour réparer les dommages causés par Trump en matière de santé féminine

par Human Rights Watch

Click to expand Image Cette femme portant son enfant passait devant une peinture murale près de l’entrée d’une clinique de l’association Family Health Options of Kenya (FHOK), qui fournit des services de santé sexuelle et reproductive, dans le quartier de Kibera à Nairobi, le 16 mai 2017. © 2017 Reuters (Washington) – Le président des États-Unis, Joe Biden, a émis un mémorandum exécutif qui représente une première étape importante vers la réparation des préjudices causés par son prédécesseur aux droits liés à la sante sexuelle et reproductive, mais d’autres mesures sont nécessaires de…



Lire l'article complet