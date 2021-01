Russie : entre deux manifestations pro-Navalny, le pouvoir continue à intimider les journalistes

par stagiaire-europe

ActualitésAlors qu’une nouvelle journée de rassemblements en faveur de l’opposant Alexeï Navalny se prépare, la police mène des “visites préventives” et des perquisitions au domicile de journalistes et lance des procédures pénales. Reporters sans frontières (RSF) dénonce de graves abus et exhorte les autorités russes à cesser leurs attaques contre la presse. A la suite des manifestations pour la libérat



