Il est temps de mettre fin aux contrôles au faciès en France

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des policiers effectuent un contrôle pendant le confinement dû au Covid-19 à Nice, France, le 8 avril 2020. © 2020 Eric Gaillard/Reuters Hier matin à Paris, un huissier a remis un courrier de mise en demeure de 145 pages à trois ministres du gouvernement français sur leur responsabilité de lutter contre les discriminations policières systémiques. Il s'agit de la première étape d'une action de groupe inédite engagée par six organisations françaises et internationales, dont Human Rights Watch, pour réclamer les réformes structurelles nécessaires pour mettre fin au…



