Du fermier au citadin : la pandémie accélère l’agriculture soutenue par la communauté

par Axel Chiche, M.Sc. - Sciences de l’Environnement, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Ugo Lachapelle, Associate professor of urban studies and planning, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Une meilleure collaboration entre fermiers et villes pourrait permettre de localiser les points de livraison dans des sites attrayants et conviviaux et de renforcer la distribution alimentaire.



Lire l'article complet