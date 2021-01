Des prothèses imprimées en 3D pour les pays frappés par des conflits ou des catastrophes naturelles

par Jérôme Chevalier, Professeur des Universités, Adjoint à la direction de la recherche INSA de Lyon enjeu Santé et Bio-ingénierie, spécialiste en Science des Matériaux, Biomatériaux et dispositifs médicaux, INSA Lyon – Université de Lyon

Christophe Garcia, Professeur des Universités; VP Recherche délégué à l'enjeu "Information et Société Numérique"; Chercheur en Intelligence Artificielle et Apprentissage Automatique, INSA Lyon – Université de Lyon

Partagez cet article