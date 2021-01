Bélarus. L’impunité des auteurs d’actes de torture montre qu’il est nécessaire de se tourner vers la justice internationale

Dans un nouveau rapport, Amnesty International révèle que les autorités bélarussiennes utilisent le système de justice afin de punir les victimes de torture plutôt que leurs tortionnaires, dans le contexte d’une répression brutale contre l’opposition à la suite des manifestations post-électorales. L’organisation a déclaré que la quête de justice au Bélarus n’avait aucune chance d’aboutir, et a demandé à la communauté internationale de prendre des mesures afin que les victimes puissent obtenir gain de cause et que les responsables présumés soient amenés à rendre des comptes.



